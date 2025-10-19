«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός - Real.gr

Αντίσταση για ένα ημίχρονο, το πρώτο, συνάντησε σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League, από τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός. Μετά τα δύο πρώτα δεκάλεπτα, απλοποίησε την κατάσταση, κέρδισε με 81-66 και διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, για τους οποίους προφυλάχθηκε στο παιχνίδι ο Σάσα Βεζένκοφ, ήταν οι Φρανκ Νιλικίνα (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα), Ντόντα Χολ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 κοψίματα).

Στοίχισαν στον Πανιώνιο τα 17 λάθη και η επιθετική… καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο, στη διάρκεια του οποίου δεν είχε ενεργό στο παρκέ, λόγω τραυματισμού που υπέστη, τον Τζέιλεν Χαντς. Απουσία που προστέθηκε σε αυτήν του Μαρκές Σταρκς, η οποία ήταν γνωστή πριν το τζάμπολ.

Πρώτος σκόρερ για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι παραμένουν χωρίς νίκη στην GBL και είχαν στον πάγκο -μετά τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Λούκα Παβίτσεβιτς- τον Κρις Χουγκάζ, ήταν ο Μιχάλης Λούντζης (20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66

Με καλύτερα πατήματα στο παρκέ, στο τετράλεπτο της αναμέτρησης, ο Πανιώνιος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε άριστα την αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 (3/4 τρίποντα, με Κρούζερ, Λιούις, Πάπας) και την αστοχία του Ολυμπιακού (1/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα), με συνέπεια να προηγηθεί με +9 (4΄, 2-11).

Οι πρωτοβουλίες, κυρίως του Πίτερς, επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να «γράψει» επιμέρους 17-8, να φέρει το ματς σε ισορροπία (19-19), λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Στο 14΄, δε, με τον Χολ και τον Παπανικολάου να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα ηνία στο σκορ με +2 (14΄, 25-23).

Εκτελώντας από τα 6.75, ο Λούντζης έβαλε ξανά σε θέση οδηγού στο παιχνίδι τον Πανιώνιο (25-26), με τις ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ στη συνέχεια (29-29, 31-29, 31-33, 35-33, 37-37) και τον Ολυμπιακό να φεύγει, εν τέλει, στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με +5 (42-37).

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ιδανικότερο το σκηνικό υπέρ τους στην τρίτη περίοδο. Πιέζοντας περισσότερο στην άμυνα, «έτρεξαν» επιμέρους 15-5, έχοντας εκτελεστές τους Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκη, πήγαν στο 28΄ στο +15 (57-42) και έβαλαν, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή τους.

Στο 31΄ ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι το +17 (62-45).

* Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πριν την έναρξη του παιχνιδιού, έδωσαν τα βραβεία για την παρουσία τους στην κορυφαία πεντάδα για το περυσινό πρωτάθλημα στους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σάσα Βεζένκοφ. Ο τελευταίος πήρε και το βραβείο για την ανάδειξή του ως πολυτιμότερος παίκτης της περασμένης σεζόν.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Μηλαπίδης, Ζιώγας

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (1), Γουόρντ 8, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 5, Φουρνιέ 5 (1), Γουόκαπ 1, Λαρεντζάκης 14 (3), Παπανικολάου 6 (2), Νετζήπογλου, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κρις Χουγκάζ): Πάπας 13 (3), Λιούς 7 (1), Χολ 2, Κρούζερ 3 (1), Γκίκας 10, Γουότσον 3, Λούντζης 20 (5), Τσαλμπούρης 6 (2), Οικονομόπουλος, Χαντς 2, Πατρίκης.