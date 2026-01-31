Καθάρισε στο φινάλε η ΑΕΚ: 96-83 τον Κολοσσό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το τελευταίο πεντάλεπτο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ στη Sunel Arena, προκειμένου να «κλειδώσει» τη νίκη με 96-83 απέναντι στον Κολοσσό, ανεβαίνοντας ξανά στην 3η θέση και φτάνοντας τις έξι σερί νίκες στην Greek Basketball League.

Ο Κολοσσός κρατήθηκε κοντά στο για σχεδόν τρεις περιόδους, όμως η ποιότητα της ΑΕΚ φάνηκε στα κρίσιμα λεπτά, με την Ένωση να τρέχει ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ και να μην κοιτάζει πίσω…

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ αισθάνθηκε για τελευταία φορά την… ανάσα του Κολοσσού στο 34΄ όταν και μείωσε σε 76-75. Ωστόσο, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι βρήκαν τα τρίποντα και τους αιφνιδιασμούς, απαντώντας με ένα επιμέρους σκορ 15-2 και εξασφαλίζοντας στο 37΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 14 πόντων (91-77).

Πρώτος σκόρερ των νικητών (ρεκόρ 11-4) ο Ραϊκουάν Γκρεϊ με 16 πόντους, ενώ από 15 πρόσθεραν οι Μπάρτλεϊ και Μπράουν. Από τον Κολοσσό (ρεκόρ 4-12) πάλεψε ο Τσέισον Ραντλ με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Τζιοπάνος, Παπαϊωάννου