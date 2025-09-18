Κέιν: «Είμαι καλύτερα από ποτέ» - Real.gr

Ο Χάρι Κέιν έλαμψε στην πρεμιέρα του Champions League.

Στο Μόναχο η Μπάγερν επιβλήθηκε χθες με 3-1 της Τσέλσι έχοντας ξανά μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγγλο σταρ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, έφτασε τα 42 στη διοργάνωση και μπήκε στο Top 20 του σχετικού πίνακα των σκόρερ. Χρειάζεται μόνο άλλα οκτώ για να μπει στην πρώτη δεκάδα των αρχισκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο 32χρονος διεθνής φορ ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν. Πέτυχε χατ τρικ στο πρώτο ματς της μπουντεσλίγκα κόντρα στην Λειψία (5-0) και συνολικά έχει στείλει δέκα φορές στα δίχτυα στις πρώτες έξι αναμετρήσεις των Βαυαρών, σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας πως βρίσκεται σ’ εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Μάλιστα ο ίδιος, μετά το ματς με την Τσέλσι, δήλωσε στα ΜΜΕ πως βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του: «Σωματικά και ψυχολογικά είμαι καλά. Θεωρώ μάλιστα πως είμαι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας μου και θα κάνω ότι μπορώ για να κερδίσουμε φέτος περισσότερους τίτλους. Είμαι καλύτερα από ποτέ».