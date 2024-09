Κέντρικ Ναν: Η πράσινη «συμμορία» επιστρέφει - Το ρόστερ του Παναθηναϊκού της νέας σεζόν

Δείτε την ανάρτησή του:

Tο ρόστερ του Παναθηναϊκού για την σεζόν 2024-25

Η τελευταία «πινελιά» στο «χτίσιμο» του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο μπήκε με την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν, ολοκληρώνοντας έτσι το ρόστερ για τη σεζόν 2024-25.

Η «πράσινη» ΚΑΕ φρόντισε, μάλιστα, να παρουσιάσει τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης της νέας περιόδου με ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media, αποκαλύπτοντας και τους αριθμούς των παικτών.

Οι αριθμοί των παικτών του Παναθηναϊκού:

Νο0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Νο2 Λορέντζο Μπράουν

Νο6 Δημήτρης Μωραΐτης

Νο10 Κώστας Σλούκας

Νο16 Τσεντί Οσμάν

Νο20 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Νο21 Ιωάννης Παπαπέτρου

Νο22 Τζέριαν Γκραντ

Νο25 Κέντρικ Ναν

Νο26 Ματίας Λεσόρ

Νο37 Κώστας Αντετοκούνμπο

Νο40 Μάριους Γκριγκόνις

Νο41 Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Νο44 Ντίνος Μήτογλου

Νο77 Ομέρ Γιούρτσεβεν

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

Here is our final roster for 2024/25 season ????

Greens, are you ready? ????#WeTheGreens#paobcaktor#LiveTheGreenMagicpic.twitter.com/Ir4ZuAgyLG