«Κερδίσαμε την Ελλάδα το 2012» - Ειρωνικά σχόλια από την Εθνική Νιγηρίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα παιδάκι που κοιτά απορημένο, ενώ στη συνέχεια έβαλε τα στιγμιότυπα από το ματς του Προολυμπιακού τουρνουά του 2012 στο Καράκας, όπου οι Νιγηριανοί απέκλεισαν την εθνική μας και έγραψαν: «Τυχαία βρήκαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Η Νιγηρία νίκησε την Ελλάδα το 2012 στο Προολυμπιακό».

Τα ειρωνικά σχόλια συνεχίστηκαν για τον Αντετοκούνμπο στο ίδιο ύφος: «Τέλος πάντων, από τη στιγμή που είστε εδώ, τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας επιστρέφουν στις 25 Αυγούστου με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σιγουρέψου ότι θα μας παρακολουθήσεις».

Anyway since you’re here, the real Naija boys return August 25th in the World Cup qualifiers.

Several Olympians will be returning. Make sure you keep up with us.?????? pic.twitter.com/hurAuuMD2Y