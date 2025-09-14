Κερδίζει χωρίς να εντυπωσιάζει η Λίβερπουλ: 1-0 την Αρσεναλ - Real.gr

Η Λίβερπουλ δεν παίζει καλά στο ξεκίνημα της Premier League, παρ' όλα αυτά κερδίζει.

Με το ίδιο σκορ που επικράτησε της Άρσεναλ, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος (1-0), επέστρεψε μετά το break των Εθνικών ομάδων, η ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Σήμερα (14/9) στάθηκε αρκετά τυχερή, καθώς στο 84′ ο Ογκουτσούκβου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10 παίκτες, ενώ βρήκε το γκολ της νίκης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με το πέναλτι του Σαλάχ.

Ως εκ τούτου θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Ανφιλντ», στις 17/9, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, έχοντας πετύχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές (4Χ4)!