Κίνηση με νόημα από τη διοίκηση για το μέλλον του Ρονάλντο στο «Ολντ Τράφορντ» - Βίντεο

Λίγα 24ωρα μετά τη συνέντευξη ποταμό του CR7 που έβαλε... βόμβες στα θεμέλια της Γιουνάιτεντ, «βάλλοντας» κατά του Έρικ Τεν Χαγκ, οι «κόκκινοι διάβολοι» προχώρησαν στην... αποκαθήλωση της τεράστιας γιγαντοαφίσας του Πορτογάλου άσου που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του «Ολντ Τράφορντ» (με τον Κριστιάνο να εικονίζεται δίπλα στον Ντέιβιντ Μπέκαμ), δείχνοντας πλέον πως ο 37χρονος άσος είναι «ξένο σώμα» για την ομάδα τους.

??| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo