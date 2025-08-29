Κληρώνει σήμερα για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Η Ελλάδα κοιτάζει πιο καθαρά τη 10η θέση της ΟΥΕΦΑ - Real.gr

Ακόμη μία βραδιά όνειρο για τις ελληνικές ομάδες σε ακόμη μία βραδιά των ρεβάνς.

Όπως στις 14 Αυγούστου έτσι και δύο εβδομάδες αργότερα, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έκαναν 3/3 στις προκρίσεις με δύο νίκες (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και μία ισοπαλία (Παναθηναϊκός), έδωσαν 500 πόντους στη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχει με τέσσερις ομάδες σε League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Έτσι, εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το απόλυτο μηδέν της Τσεχία, χάνοντας παράλληλα μία ομάδα, τους 100 βαθμούς της Νορβηγίας, που έχασε και αυτή μία ομάδα, και κατάφερε τόσο να πλησιάσει στη 10η θέση όσο και να απομακρυνθεί σημαντικά από την 11η.

Πλέον, η απόσταση από τη 10η Τσεχία έπεσε στους 2.788 βαθμούς και από την 11η Νορβηγία ανέβηκε στους 725 πόντους.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 43.800 (+3.000 – 3/5)

10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (+3.300 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.787 (+3.600 – 3/5)

13. Πολωνία 35.625 (+4.625 – 4/4)

14. Δανία 34.981 (+5.125 – 2/4)

15. Αυστρία 31.850 (+2.100 – 4/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

Europa League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase

Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος με το «λευκό» 0-0 απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και άκρως ουσιαστική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα, ανατρέποντας εμφατικά την ήττα της Κροατίας (1-0) και παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase του UEFA Europa League για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο.

Οι 36 ομάδες που θα μπουν την Παρασκευή (29/8) στη κληρωτίδα της UEFA για τη League Phase του Europa League είναι οι εξής:

Α΄ Γκρουπ

Ρόμα (Ιταλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία)

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Μπέτις (Ισπανία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

——————-

Β΄ γκρουπ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Λιόν (Γαλλία)

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

———————

Γ΄ γκρουπ

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Μίντιλαντ (Δανία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)

Νις (Γαλλία)

———————

Δ΄ Γκρουπ

Μπολόνια (Ιταλία)

Θέλτα (Ισπανία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπραν (Νορβηγία)

Μάλμε (Σουηδία)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Oι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference League

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa Conference League, αποκλείοντας την Άντερλεχτ στα πλέι-οφς και περιμένει πλέον την κλήρωση της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό για να μάθει τους αντιπάλους της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που χρειάστηκε τρεις προκριματικούς γύρους για να βρεθεί ανάμεσα στις 36 καλύτερες της διοργάνωσης, θα τεθεί αντιμέτωπη με μία ομάδα από κάθε ένα από τα έξι γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, θα δώσει έξι αναμετρήσεις –τρεις στο ΟΑΚΑ και τρεις εκτός έδρας– ενώ καμία ομάδα δεν μπορεί να κληρωθεί με περισσότερες από δύο εκπροσώπους της ίδιας χώρας.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι:

Σπάρτα Πράγας

ΑΕΚ Λάρνακας

Νόα

Κρίσταλ Πάλας

Ομόνοια

Λωζάνη

Χάμρουν Σπάρτανς

Ραπίντ Βιέννης

Άλκμααρ

Χάκεν

Ουνιβερσιτατέα Κραϊβόα

Ράκοβ

Τσέλιε

Στρασμπούρ

Ντρίτα

Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγεκάνο

Γιαγκελόνια

Σέλμπουρν

Λέγκια Βαρσοβίας

Μάιντς

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σάμροκ Ρόβερς

Μπρέινταμπλικ

Κουόπιο

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Σκεντίγια

Ριέκα

Ντινάμο Κιέβου

Ζρίνσκι

Λεχ Πόζναν

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Αμπερντίν

Λίνκολ Ρεντ Ιμπς

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Με πληροφορίες από filathlos.gr