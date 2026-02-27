Κληρώσεις Champions, Europa και Conference League: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους - Real.gr

Ημέρα… κληρώσεων! Σήμερα Παρασκευή (27/2) θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια της φάσης των «16» σε Champions League, Europa και Conference League.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Νιόν της Ελβετίας, με ώρα έναρξης 13:00, 14:00 και 15:00, κατά σειρά, για κάθε διοργάνωση.

Τα πιθανά ζευγαρώματα στη φάση των «16» του Champions League:

Αταλάντα ή Μπάγερ Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου

Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατασαράι ή Ατλέτικο Μαδρίτης VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Τα πιθανά ζευγαρώματα στη φάση των «16» του Europa League:

Φερεντσβάρος ή Στουτγκάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα

Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις

Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

Τα πιθανά ζευγαρώματα στη φάση των «16» του Conference League:

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Άλκμααρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ

