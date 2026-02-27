Κληρώσεις Champions, Europa και Conference League: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους - Real.gr

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Νιόν της Ελβετίας, με ώρα έναρξης 13:00, 14:00 και 15:00, κατά σειρά, για κάθε διοργάνωση.
Τα πιθανά ζευγαρώματα στη φάση των «16» του Champions League:
Αταλάντα ή Μπάγερ Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου
Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατασαράι ή Ατλέτικο Μαδρίτης VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ
Τα πιθανά ζευγαρώματα στη φάση των «16» του Europa League:
Φερεντσβάρος ή Στουτγκάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα
Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις
Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα
Τα πιθανά ζευγαρώματα στη φάση των «16» του Conference League:
Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Τσέλιε ή Άλκμααρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ
