Κλήρωση Conference: Τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» - Real.gr

Κλήρωση Conference: Τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16»

17:45, 16/01/2026
Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) η κλήρωση των playoffs του Conference League.

Από αυτήν προέκυψαν τα οκτώ ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα σχηματίσουν -μαζί με τους οκτώ πρώτους της League Phase- τη φάση των “16”.

Στην εν λόγω φάση βρίσκεται η ΑΕΚ και σήμερα (16/01) έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα βγει ο αντίπαλός της στους “16”.

Αυτά είναι τα εξής: Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε.

Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα-Άλμααρ είτε του Ντρίτα-Τσέλιε

Η κλήρωση των “16”, αλλά και όλων των επόμενων γύρων (προημιτελικά και ημιτελικά), θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους “16” του Conference:

  • Στρασμπούρ
  • Ρακόβ
  • ΑΕΚ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Ράγιο Βαγιεκάνο
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • Μάιντς
  • ΑΕΚ Λάρνακας

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26:
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των “16” μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των “16”: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των “16”: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

