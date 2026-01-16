Κλήρωση Conference: Τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» - Real.gr

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) η κλήρωση των playoffs του Conference League.

Από αυτήν προέκυψαν τα οκτώ ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα σχηματίσουν -μαζί με τους οκτώ πρώτους της League Phase- τη φάση των “16”.

Στην εν λόγω φάση βρίσκεται η ΑΕΚ και σήμερα (16/01) έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα βγει ο αντίπαλός της στους “16”.

Αυτά είναι τα εξής: Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε.

Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα-Άλμααρ είτε του Ντρίτα-Τσέλιε

Η κλήρωση των “16”, αλλά και όλων των επόμενων γύρων (προημιτελικά και ημιτελικά), θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους “16” του Conference:

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγιεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26:

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των “16” μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των “16”: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των “16”: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

