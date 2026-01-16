Κλήρωση Conference: Τα δύο ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» - Real.gr

Από αυτήν προέκυψαν τα οκτώ ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα σχηματίσουν -μαζί με τους οκτώ πρώτους της League Phase- τη φάση των “16”.
Στην εν λόγω φάση βρίσκεται η ΑΕΚ και σήμερα (16/01) έμαθε τα δύο ζευγάρια, από τα οποία θα βγει ο αντίπαλός της στους “16”.
Αυτά είναι τα εξής: Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε.
Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα-Άλμααρ είτε του Ντρίτα-Τσέλιε
Η κλήρωση των “16”, αλλά και όλων των επόμενων γύρων (προημιτελικά και ημιτελικά), θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.
Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους “16” του Conference:
- Στρασμπούρ
- Ρακόβ
- ΑΕΚ
- Σπάρτα Πράγας
- Ράγιο Βαγιεκάνο
- Σαχτάρ Ντόνετσκ
- Μάιντς
- ΑΕΚ Λάρνακας
Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26:
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των “16” μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των “16”: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των “16”: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
Πηγή: filathlos.gr