ΒΙΝΤΕΟ: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86 - Real.gr

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη, 90-86, επί του Παναθηναϊκού, όχι μόνο από άποψης βαθμολογίας για το πλεονέκτημα της έδρας στους τελικούς της Greek Basketball League (GBL), αλλά κυρίως για λόγους ψυχολογίας.

Οι Πειραιώτες είχαν στη «μητέρα των μαχών» της 2ης αγωνιστικής της GBL σαφώς περισσότερες απουσίες (Ουόκαπ, Φουρνιέ οι πιο σημαντικές) από τον Παναθηναϊκό, που την ίδια ώρα έπαιζε χωρίς την «καλαθομηχανή» του, τον Κέντρικ Ναν.

Για να «ντυθεί»… Ναν ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» Βασίλης Τολιόπουλος στη 2η περίοδο και με τρία σερί τρίποντα (τέσσερα σερί μαζί με ένα του Ερνανγκόμεθ), να προσπεράσει με +12 ο Παναθηναϊκός (32-44) τον εκνευριστικά άστοχο στο ά μέρος Ολυμπιακό.

Όμως, με ώθηση από τους φιλάθλους τους που έκαναν την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ… καμίνι, oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψαν! Προσπέρασαν για πρώτη φορά μετά το -12 λίγο πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου, όταν ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 68-67.

Και στο 4ο δεκάλεπτο, με τον Βούλγαρο διεθνή σταθερά ηγέτη των γηπεδούχων, τον Τάισον Ουόρντ, να μαζεύει ριμπάουντ, να κλέβει μπάλες και να σημειώνει διαδοχικούς πόντους, αλλά και τον Μιλουτίνοφ ν’ ανεβάζει απόδοση και να κερδίζει σημαντικές μάχες, η ομάδα του Πειραιά είχε τις απαντήσεις στα μεγάλα σουτ του Κώστα Σλούκα, ο οποίος είχε ισοφαρίσει σε 84-84 με τρίποντο, 1:19΄΄ πριν τη λήξη, ενώ μείωσε και σε 88-86 στα 14΄΄. Ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού, απόψε, Τι Τζέι Σορτς (19π., 5ρ.,5ασ. Και 8 κερδισμένα φάουλ) έκανε φάουλ στον Ντόρσεϊ κι εκείνος με 2/2 βολές «έγραψε» τον… επίλογο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ τέλειωσε το ματς με 22 πόντους (1/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε 16 πόντους (2/7 τρίποντα), 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ στον Ολυμπιακό. Από 12 πόντους πέτυχαν οι Ουόρντ (5ρ. και 5ασ.) και Μιλουτίνοφ (5ρ., 2ασ.). Ο Νιλικίνα πέτυχε 7 πόντους, από 6 οι Λι, Πίτερς και Χολ.

Μετά τους 19 πόντους του Τι Τζέι Σορτς, ακολούθησε σε πόντους ο Βασίλης Τολιόπουλος με 14 (4/7 τρίποντα), ενώ 13 σημείωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που «κατέβασε» και 9 ριμπάουντ. Ο Οσμάν σημείωσε 8 πόντους αλλά είχε 0/6 τρίποντα!

Με σημαντικές απουσίες αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή χωρίς τους τραυματίες Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. Εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ.

Χωρίς τον τραυματία Κέντρικ Ναν (γόνατο) και τον Μάριους Γκριγκόνις (τον άφησε εκτός της εξάδας των ξένων ο Αταμάν) παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός. Παραμένει ανέτοιμος ο άτυχος της περσινής σεζόν Ματίας Λεσόρ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-48, 68-67, 90-86

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ οι πρώτοι πέντε για τον Ολυμπιακό. Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς οι πρώτοι πέντε για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες έκαναν νευρικό ξεκίνημα και ήταν άστοχες στα πρώτα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με 4-7 χάρη σε 4 πόντους του Οσμάν, με τον Ντόρσεϊ ν’ αστοχεί σε ένα τρίποντο και ο Βεζένκοφ σε δύο προσπάθειες έξω από τα 6.75. Με διαδοχικούς πόντους του Βεζένκοφ, οι Πειραιώτες ανέκτησαν το προβάδισμα 10-9. Ο Ολυμπιακός τα είχε… σπάσει έξω από τη γραμμή του τριπόντου (1/8) ενώ είχε μόνο 2/4 δίποντα. Κι όταν ο Αταμάν πέρασε τους Σλούκα, Μήτογλου, Σαμαντούροβ αντί των Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Χολμς ο Παναθηναϊκός απέκτησε πλεονέκτημα στο παρκέ. Στο αντίποδα, ο Μπαρτζώκας αντικατέστησε τον Μιλουτίνοοφ με τον Ντόντα Χολ, για να δώσει ανάσες στον Σέρβο σέντερ. Ο Μήτογλου έδωσε ριμπάουντ στους «πράσινους», καθώς και 5 διαδοχικούς πόντους, για το 14-14. Ο Βεζένκοφ κράτησε τον Ολυμπιακό σε εκείνο το διάστημα φτάνοντας τους 7 προσωπικούς πόντους (16-19), για να «πληγώσει» με δικό του σερί 5-0 τους γηπεδούχους ο Τι Τζει Σορτς που είχε δώσει 9 πόντους και 3 ασίστ στην ομάδα του. Ο Ουόρντ μείωσε σε 18-19, με τον Ερνανγκόμεθ να αντικαθιστά τον Σαμοντούροβ (πρόβλημα στο μεσαίο δάχτυλο), στα 23 τελευταία δεύτερα της 1ης περιόδου και να διαμορφώνει το 18-21 υπέρ των «πρασίνων» στο 10ο λεπτό. Οι Πειραιώτες μετρούσαν 1/10 τρίποντα (2/5 ο Παναθηναϊκός), με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάρει το πάνω χέρι στα ριμπάουντ (10 έναντι 8).

Ο Μπαρτζώκας κράτησε τον Σάσα Βεζένκοφ εκτός τα πρώτα 7 λεπτά της 2ης περιόδου. Μετά το 21-21 με τρίποντο του Ουόρντ, ο Αμερικανός έδωσε τη θέση του στον Παπανικολάου. Ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τους Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο. Ο Πίτερς με τρίποντο έφερε στο +1 τον Ολυμπιακό (24-23) που διατηρούσε το προβάδισμα, είτε με σκόρερ τον Ντόρσεϊ (26-25) είτε με τον Πίτερς (28-27). Η κακή αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων» επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να ευστοχήσει σε 4 διαδοχικά τρίποντα, εκ των οποίων τα τρία από τον Βασίλη Τολιόπουλο και το ένα από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, για το +10 των φιλοξενούμενων (32-42). Για να καρφώσει ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού ομέρ Γιουρτσεβέν στέλνοντας στο +12 (32-44) την τιμή της διαφοράς. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να τη μαζέψει στο -5 (43-48) έως το ημίχρονο. Όταν στο 17ο λεπτό επέστρεψαν δηλαδή ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αντί των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντόντα Χολ, αλλά και με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να έχει μπει λίγο νωρίτερα αντί του Παπανικολάου. Ο Βεζένκοφ πέτυχε 5 πόντους (τρίποντο στην εκπνοή του α΄ μέρους), ενώ και ο Νιλικίνα είχε ευστοχήσει σε τρίποντο νωρίτερα, την ώρα που για τον Παναθηναϊκό ανέβαζε τους πόντους μόνο ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Βεζένκοφ με 12 πόντους ήταν ο μόνος διψήφιος από πλευράς Ολυμπιακού, ενώ οι Τολιόπουλος (14 πόντους με 4/5 τρίποντα) και Τι Τζέι Σορτς (13 πόντους) είχαν… καλύψει το κενό του Κέντρικ Ναν στο σκοράρισμα για τον Παναθηναϊκό.

Στην 3η περίοδο, ο Τάισον Ουόρντ υπήρξε καταλυτικός στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να προσπεράσει, με κλεψίματα, ριμπάουντ και διαδοχικά καλάθια, φτάνοντας τους 12 πόντους. Ηγέτης, όμως ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ που έφτασε τους 20 πόντους, αφού αποδείχτηκε αδύνατο να τον σταματήσουν οι παίκτες του Αταμάν. Αρχικά, οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο (52-53) με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ και 4 σερί πόντους του Ουόρντ. Ο Σλούκας υπέπεσε σε φάουλ στον Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο να ευστοχεί σε μία βολή για την ισοφάριση 53-53. Ο Ντίνος Μήτογλου διατήρησε μπροστά τον Παναθηναϊκό (53-57) για να ευστοχήσει στο 2ο τρίποντο σε επτά προσπάθειες ο Ντόρσει (56-57). Με τον Ουόρντ να κλέβει την μπάλα από τον Σλούκα, και τον Βεζένκοφ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας στη ρακέτα, ο Ολυμπιακός προσπέρασε μετά από αρκετή ώρα με 58-57. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με +3 (58-61) από Γιουρτσεβέν και Ερνανγκόμεθ, μετά από λάθος του Λι, αλλά ο Αμερικανός του Ολυμπιακού διόρθωσε αμέσως μετά (60-61). Ο Παναθηναϊκός πρόβαλε αντίσταση, 62-65 από τον Γιουρτσεβέν και 64-67 από τον Σλούκα. Ο Βεζένκοφ σημείωσε γκολ φάουλ (από τον Γιουρτσεβέν), έχασε όμως τη βολή (66-67). Κι όταν διαδοχικά αστόχησαν σε τρίποντα ο Σλούκας και ο Ερνανγκόμεθ, ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 68-67, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει 25-19 στο 3ο δεκάλεπτο και να έχει την πρωτοπορία.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με επιμέρους σκορ 9-5 στην 4η περίοδο για να προσπεράσει και με +5 (77-72), χάρη σε 4 σερί πόντους του Ντόρσεϊ και 5 σερί του Ντόντα Χολ. Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος και Οσμάν ήταν άστοχοι κατά σειρά για τον Παναθηναϊκό, κι ενώ Σορτς, Μήτογλου και Γκραντ είχαν πετύχει τους 5 πόντους των «πρασίνων». Με 1/2 βολές ο Χολ, μετά από δίποντο του Σορτς) έκανε το (78-74) και ο Λι το 80-76, πάλι μετά από λύση που είχε δώσει για τον Παναθηναϊκό ο Σορτς. Το 3ο φάουλ του Λι έστειλε τον Σλούκα για τρεις βολές στη γραμμή του φάουλ (80-79) και ο Χολμς έβαλε τον Παναθηναϊκό σε πρωτοπορία, μετά από άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ (80-81), 2:52΄΄ πριν τη λήξη. Ο Λι ήταν άστοχος δύο φορές για τρίποντο, ενδιάμεσα αστόχησε και ο Σορτς για τρεις, αλλά ο Βεζένκοφ με tip in, έφερε μπροστά και πάλι τον Ολυμπιακό (82-81), με 1:54΄΄ ν’ απομένουν. Ο Γκραντ αστόχησε σε τρίποντο και ο Χολμς έκανε φάουλ στον Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο να βάζει αυτή τη φορά και τις δύο βολές (84-81), 1:31΄΄ πριν το τέλος. Και ο Σλούκας με step back, όπως συνηθίζει, απάντησε με τρίποντο στον Ολυμπιακό, ισοφαρίζοντας (84-84) κι ενώ απέμεναν 1:19΄΄. Μια εξαιρετική ασίστ του Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ απέφερε το 86-84 για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Νιλικίνα έστειλε στο +4 τους γηπεδούχους (88-84) με λέι απ στα 27΄΄. Με «κρύο αίμα», ο Σλούκας απάντησε (88-86) στα 14 δεύτερα. Ο Σορτς σταμάτησε τον Ντόρσεϊ με φάουλ στα 9΄΄ και εκείνος ευστόχησε και στις δύο βολές (90-86). Το τζαμπ σουτ του Σορτς ήταν άστοχο στα 5΄΄, ο Βεζένκοφ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Ολυμπιακός μία σημαντική νίκη, που τον διατηρεί αήττητο.

Διαιτητές: Καρπάνος, Τσιμπούρης, Μπακάλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7, Ουόρντ 12 (2), Βεζένκοφ 22 (1), Ντόρσεϊ 16 (2), Μιλουτίνοφ 12, Λαρεντζάκης, Λι 6, Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς 6 (1), Χολ 6

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 19 (1), Οσμάν 8, Χολμς 2, Γκραντ 2, Ερνανγκόμεθ 13 (2), Σλούκας 10 (1), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος 14 (4), Μήτογλου 10 (1), Γιουρτσεβέν 8

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ