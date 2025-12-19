Κολομβία: Δεκάδες τραυματίες σε επεισόδια στον τελικό κυπέλλου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη λήξη της δεύτερης αναμέτρησης του τελικού στο Estadio Atanasio Girardot, όπου η Ατλέτικο Νασιονάλ επικράτησε με 1-0 της συμπολίτισσας Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν, κατακτώντας το τρόπαιο.
Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Γουίλιαμ Καστάνιο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Teleantioquia ότι κατά τους ελέγχους στο γήπεδο κατασχέθηκαν όπλα, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα. Όπως ανέφερε, «ήταν απαραίτητη η κλιμακωτή χρήση βίας, προκειμένου να αποτραπεί η εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, να ελεγχθούν εστίες διατάραξης της δημόσιας τάξης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που παρευρέθηκαν στο γεγονός».
TERMINOU EM PANCADARIA! 🚨⚠️
A final da Copa da Colômbia teve um desfecho lamentável. No clássico de Medellín, o Atlético Nacional venceu o Independiente Medellín e ficou com o título.
Após o apito final, torcedores dos dois clubes invadiram o gramado e protagonizaram uma… pic.twitter.com/6a9kpIaJXL
— Lance! (@lancenet) December 18, 2025
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Γκουτιέρες υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ωστόσο μια μικρή ομάδα «απείθαρχων» είχε στόχο τη βία.
«Όποιος πήγε στο γήπεδο για να επιτεθεί, να καταστρέψει ή να σπείρει φόβο, θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταστρέψουν αυτό που ανήκει σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:
«Για χρόνια ήμασταν παράδειγμα ειρηνικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Τι απογοήτευση».