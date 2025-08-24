Κολύμβηση - Παγκόσμιο Εφήβων - Νεανίδων: Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ και «χάλκινος» ο Κακουλάκης στα 1.500 μ. ελεύθερο - Real.gr

Quantcast
21:23, 24/08/2025
Ο Βασίλης Κακουλάκης έγραψε ιστορία για την ελληνική κολύμβηση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500 μ. ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην Οτοπένι της Ρουμανίας, σημειώνοντας ταυτόχρονα διπλό πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο 17χρονος κολυμβητής στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς τερμάτισε σε 15:00.29, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων (προηγούμενο 15:13.55) και των Νέων Ανδρών (Κ23), το οποίο κατείχε ο Δημήτρης Μάρκος με 15:07.61 από το 2023.

Το χρυσό κατέκτησε ο Τούρκος Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε ο Ιάπωνας Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97. Η επίδοση του Κακουλάκη αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για την ελληνική κολύμβηση, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη και το ταλέντο των νεαρών αθλητών της χώρας.

πηγή: filathlos.gr

