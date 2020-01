Kόμπι Μπράιαντ: Πώς έγινε το δυστύχημα - Ποιοι επέβαιναν στο ελικόπτερο

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, το δυστύχημα οφείλεται στην έντονη ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες έλαβαν κλήση λίγο πριν τις 21:37 (ώρα Ελλάδας) για το δυστύχημα, που προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα λόφο.

Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times», που επικαλούνται αστυνομική πηγή, η έλλειψη ορατότητας ήταν τέτοια, που η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε αφήσει τα δικά της ελικόπτερα στο έδαφος μέχρι το απόγευμα, οπότε και καθάρισε ο ουρανός.

Από το Orange Coast College, ένα Πανεπιστήμιο στην Orange County, δήλωσε ότι ο 56χρονος προπονητής του μπέιζμπολ, Τζον Αλτομπέλι ήταν στο ελικόπτερο. Το CNN ανέφερε ότι η γυναίκα του, Κέρι και μία από τις δύο κόρες τους, η Αλίσα, επέβαιναν επίσης στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ, τα άλλα θύματα είναι μία έφηβη και ένας συγγενής της. Φημολογείται πως πρόκειται για την προπονήτρια μπάσκετ και συνεργάτη του Κόμπι, Κριστίνα Μάουζερ.

