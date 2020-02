Κόμπι Μπράιαντ: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» των Λέικερς - Ξέσπασε σε κλάματα ο Λεμπρόν - ΒΙΝΤΕΟ

Τα φώτα έσβησαν και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τιμήθηκε η μνήμη του Μπράιαν αλλά και της κορούλας του Τζιάνα.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media στη μία πλευρά του γηπέδου υπάρχουν φανέλες του Κόμπι Μπράιαντ με τον αριθμό 24 και στην άλλη πλευρά φανέλες του θρύλου των Λέικερς με τον αριθμό 8.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p