Κομβικής σημασίας νίκη, μετά από 6 ματς για την Τορίνο - Real.gr

Περισσότερο από ενάμιση μήνα είχε να γευτεί την χαρά της νίκης η Τορίνο, γεγονός που την «έριξε» πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της Serie A. Μετά τις 26/10 και το «τρίποντο» επί της Τζένοα με 2-1, ακολούθησαν έξι ματς που η «γκρανάτα» δεν κατάφερε να πανηγυρίσει (3 ήττες, 3 ισοπαλίες). Μέχρι και σήμερα, όταν επικράτησε με 1-0 της Κρεμονέζε για την 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και πήρε βαθιά βαθμολογική… ανάσα.

Με αυτό τον τρόπο μπήκε… φρένο στο μικρό σερί νικών που προερχόταν το συγκρότημα από την Κρεμόνα (2-0 τη Λέτσε και 3-1 εκτός την Μπολόνια).