Κομβικό «τρίποντο» η Λάτσιο - Real.gr

Με τα γκολ του Ματέο Γκεντουζί στο 29ο λεπτό και του Νόσλιν στις καθυστερήσεις η Λάτσιο νίκησε δύσκολα τη Λέτσε στο «Ολίμπικο» της Ρώμης με 2-0, για τη 12η αγωνιστική της Serie A, και μπόρεσε να πλησιάσει ξανά το γκρουπ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας, επιστρέφοντας στη διεκδίκηση ενός από τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Νωρίτερα, κυριακάτικος «περίπατος» της Ρόμα στην Κρεμόνα, αποδείχθηκε τελικά το ματς κόντρα στην τοπική Κρεμονέζε, καθώς νίκησε εύκολα με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα της Ρώμης δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σουλέ (17′), Φέργκιουσον (64′) και Γουέσλεϊ (69′).

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στον πάγκο των «τζιαλορόσι», με τον τεχνικό Τζιανπέριο Γκασπερίνι να αποβάλλεται στο 68ο λεπτό για διαμαρτυρία στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Νωρίτερα, η Πάρμα με πρωταγωνιστή τον Ματέο Πελεγκρίνο πέτυχε σπουδαία νίκη στη Βερόνα επί της τοπικής ομάδας με 2-1, «βυθίζοντας» ακόμη πιο βαθιά στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Βερόνα έχασε την ευκαιρία να στείλουν νωρίς την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά ο Ορμπαν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι (8′).

Οι «παρμένσι» προηγήθηκαν στο σκορ με τον Πελεγκρίνο (18′), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 65ο λεπτό με τον Τζεοβάνε. Στη συνέχεια έψαξαν και το γκολ της νίκης, αλλά τελικά η Πάρμα ήταν αυτή που το πέτυχε σε μια γρήγορη αντεπίθεση με τον Αργεντινό φορ της, Ματέο Πελεγκρίνο (80′).