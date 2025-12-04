Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Αποσύρθηκε η αγωγή κατά του σταρ του MMA - Real.gr

Οριστικό τέλος φαίνεται πως μπαίνει στην... περιπέτεια που είχε ο σταρ του MMA, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ με την Δικαιοσύνη, μετά από αγωγή που κατέθεσε εναντίον του μία Αμερικανίδα, ισχυριζόμενη ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον 37χρονο πρωταθλητή, μετά από έναν αγώνα μπάσκετ το 2023 στο Μαϊάμι.

Οπως έγινε γνωστό, οι δικηγόροι της ενάγοουσας υπέβαλαν αίτηση απόσυρσης της αγωγής την Τρίτη (3/12) σε δικαστήριο της Φλόριντα.

Ο ΜακΓκρέγκορ αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία στο περιθώριο ενός αγώνα των τελικών του NBA των Μαϊάμι Χιτ τον Ιούνιο του 2023 προς την 49χρονη γυναίκα, η οποία στην αρχική αγωγή περιγράφηκε ως στέλεχος της Wall Street. Η εισαγγελία είχε ήδη αρνηθεί να ασκήσει κατηγορίες εναντίον του ΜακΓκρέγκορ σε αυτήν την υπόθεση.

Ο Ιρλανδός πρωταθλητής κρίθηκε επίσης υπεύθυνος σε μια υπόθεση αστικού βιασμού στην πατρίδα του τον Νοέμβριο του 2024, χάνοντας την έφεσή του στα τέλη Ιουλίου και υποχρεωθείς να καταβάλει 250.000 δολάρια στην ενάγουσα.

Ο «Notorious», όπως είναι το προσωνύμιο του και ο οποίος δεν έχει αγωνισθεί από το 2021, τιμωρήθηκε με 18μηνο αποκλεισμό, επειδή έχασε τρεις ελέγχους ντόπινγκ το 2024, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την υπηρεσία αντιντόπινγκ του UFC τον Οκτώβριο.

Ο αποκλεισμός με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2024, τον μήνα του τελευταίου χαμένου ελεγχου, θα του επέτρεπε να αγωνισθεί από τις 20 Μαρτίου 2026, δίνοντάς του έτσι την δυνατότητα να συμμετάσχει στη βραδιά αγώνων της 14ης Ιουνίου στον Λευκό Οίκο, που έχει προγραμματισθεί για τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται, ότι ο ΜακΓκρέγκορ, μία ηγετική προσωπικότητα του αντιμεταναστευτικού κινήματος στην Ιρλανδία απέσυρε επίσης την υποψηφιότητά του για τις ιρλανδικές προεδρικές εκλογές τον Σεπτέμβριο.