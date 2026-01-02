Κόντης: «Να κοιτάξουμε στα ίσια τον Ολυμπιακό» - Real.gr

Την ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπαιο έχει ο ΟΦΗ στον αυριανό (3/1) μεγάλο τελικό του Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, έξι μήνες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ.

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Ζήσης Καραχάλιος του ΟΦΗ, καθώς την Παρασκευή (2/1) «έφυγε» απ’ τη ζωή ο πατέρας του κι ο Χρήστος Κόντης τον άφησε εκτός αποστολής απ’ τον σαββατιάτικο (3/1, 17:00) τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Ο Χρήστος Κόντης κι ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετέφεραν τα συλλυπητήρια τους και την στήριξη της ομάδας στον 30χρονο μέσο, πριν απ’ τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για το κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό:

«Να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στον Ζήση, όλοι είμαστε δίπλα του. Είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, σε τέτοια παιχνίδια το κίνητρο υπάρχει από μόνο του. Παίζουμε με τον νταμπλούχο, αυτό είναι κίνητρο, να κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό στα ίσια. Να βγάλουμε την ποιότητά μας, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Αν σηκώσουμε το τρόπαιο, θα είναι ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν».

Για τις διαφορές σε σχέση με τον Μάιο:

«Ξέρω καλά τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει και εμάς. Εκπλήξεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί το ματς να επεκταθεί πέραν των 90 λεπτών, οπότε μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στις τακτικές. Στο γήπεδο, τακτικά, ο ένας ξέρει τον άλλον, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή τη στιγμή».

Για τον Ισέκα και τον Πούγγουρα:

«Προπονούνται μαζί μας 15 ημέρες. Τον έναν τον ξέρω καλά από την προηγούμενη θητεία, ο Ισέκα γνωρίζει τον ΟΦΗ. Θα βοηθήσουν, υπολογίζουμε τους δύο παίκτες, όπως όλους τους άλλους».

Για τους φιλάθλους:

«Είναι φυσιολογικό, θέλουμε τον κόσμο και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Να καταλάβουμε ως Έλληνες ότι αυτό είναι το σωστό. Θεωρώ ότι έτσι θα πάμε μπροστά και θα νιώσουμε και εμείς κάπως διαφορετικά. Πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα κολυμβητήρια και τα γήπεδα για να γνωρίσουν τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει και ας είναι αυτό το παιχνίδι η αρχή».

Για την τακτική προσέγγιση σε σχέση με την ΑΕΚ:

«Σίγουρα αυτό που θα είναι το ίδιο είναι η νοοτροπία: να είμαστε ανταγωνιστικοί, με θάρρος, να βγαίνουμε μπροστά. Βλέπω μία ομάδα το τελευταίο 15νθημερο που βελτιώνεται. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια, αυτά σου δίνουν μεγαλύτερη αξία. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι πολύ καλό, να μην μείνουμε μόνο στον αγώνα, αλλά να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει το τρόπαιο».