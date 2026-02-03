Κόντρα στη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός, με Ντουμπάι BC ο Ολυμπιακός, στην Προύσα η ΑΕΚ - Real.gr

Η συγκλονιστική σεζόν της φετινής EuroLeague βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με μια ακόμη «διαβολοβδομάδα». Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη την Τρίτη (3/2), αναζητώντας μόνο τη νίκη.

Στις 18:00, οι ερυθρόλευκοι με τις γνωστές απουσίες των Μόρις, Νιλικίνα και Παπανικολάου φιλοξενούνται από τη Ντουμπάι BC στην «Coca Cola Arena», έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευρύνουν το νικηφόρο σερί των εννέα αγώνων τους, απέναντι στο σύνολο του Γκόλεματς.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται χωρίς τον Ναν τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:15, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, θέλοντας να συνεχίσει με νίκες μετά την επικράτηση επί της Βιλερμπάν, σε μια περίοδο που οι πράσινοι αναζητούν σταθερότητα.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός (18:00)

Εφές – Βαλένθια (19:30)

Ζαλγκίρις – Μονακό (20:00)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ (21:00)

Μακάμπι – Παρτιζάν (21:05)

Παναθηναϊκός – Ρεάλ (21:15)

Μπάγερν – Παρί (21:30)

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (21:30)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (21:30)

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τρίτη (3/2, 19:00) την Τόφας στην Προύσα, μετά από τη μεγάλη επικράτηση επί της Άλμπα Βερολίνου.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα θα δώσουν τη δική τους μάχη στην Τουρκία με μοναδικό σκοπό το 3/3 στη φάση των «16», ώστε να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Basketball Champions League.

H Ένωση θα αναζητήσει τη νίκη χωρίς τον πολύπειρο Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4HD.