Κόντρα στο Μαυροβούνιο για το 3/3 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα προκριματικά του MundoBasket 2027 και υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν στις αρχικές κλήσεις. Ο λόγος για τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος έθεσε εαυτόν στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κατόπιν συνομιλίας με τον Έλληνα προπονητή.

Ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματήθηκε χθες, ενώ νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής: Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πρώτο και αήττητο στον όμιλό του και θέλει να συνεχίσει με το 3/3.

Η βαθμολογία του Group B:

Ελλάδα 2-0

Πορτογαλία 1-1

Μαυροβούνιο 1-1

Ρουμανία 0-2