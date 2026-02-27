Κόντρα στο Μαυροβούνιο για το 3/3 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Ντίνος Μήτογλου έθεσε εαυτόν στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κατόπιν συνομιλίας με τον Έλληνα προπονητή, και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα.
- Ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε χθες στην Εθνική, ενώ νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Αντώνης Καραγιαννίδης.
- Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πρώτο και αήττητο στον όμιλό του και στοχεύει να συνεχίσει με το 3/3 κόντρα στο Μαυροβούνιο.
Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα προκριματικά του MundoBasket 2027 και υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).
Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν στις αρχικές κλήσεις. Ο λόγος για τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος έθεσε εαυτόν στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κατόπιν συνομιλίας με τον Έλληνα προπονητή.
Ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματήθηκε χθες, ενώ νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Αντώνης Καραγιαννίδης.
Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής: Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πρώτο και αήττητο στον όμιλό του και θέλει να συνεχίσει με το 3/3.
Η βαθμολογία του Group B:
Ελλάδα 2-0
Πορτογαλία 1-1
Μαυροβούνιο 1-1
Ρουμανία 0-2