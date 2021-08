Κόντρα μεταξύ Τσιτσιπά και Μάρεϊ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Είναι σπουδαίος παίκτης. Παίζει εξαιρετικά. Αλλά δεν έχω χρόνο για αυτά. Έχασα τον σεβασμό μου για αυτόν. Πιστεύετε ότι αυτό είναι φυσιολογικό; Νομίζετε ότι είναι εντάξει; Νομίζω ότι αυτά είναι βλακείες και το ξέρει καλά. Δεν ήθελα να μιλήσω στην συνέντευξη τύπου γιατί θα φαινόταν ότι απλώς ήθελα να του επιτεθώ. Είναι ενοχλητικό για εμένα, γιατί φαίνεται σαν να μην ξέρω να χάνω. Θα έκανα όμως το ίδιο ακόμα και αν νικούσα, το υπόσχομαι».

Andy Murray isn't happy! 'It's a joke, every f**king week he does that!' he rants after losing the match!#USOpenhttps://t.co/evcp3yLy0H