Kόπα Αμέρικα: Στον τελικό η Κολομβία, 1-0 την Ουρουγουάη: Παίκτες της «Σελέστε» έπαιξαν ξύλο με οπαδούς μετά το φινάλε - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μουνιός μάλιστα στο 45′ άφησε την Κολομβία με δέκα παίκτες, όμως οι Ουρουγουανοί δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, με τον Ντάργουιν Νούνιες να χάνει σειρά ευκαιριών για την ισοφάριση.

Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησε σκηνές χάους με τους παίκτες της «Σελέστε» να επιτίθενται σε οπαδούς στις εξέδρες.

Όλα ξεκίνησαν με ένταση στον αγωνιστικό χώρο και κατά την διάρκεια της αποχώρησης των παικτών της Ουρουγουάης, φίλοι της Κολομβίας πέταξαν μπουκάλια προς το μέρος τους με τον Ρόναλντ Αραούχο και τον Ντάργουιν Νούνιες να ξεφεύγουν.

Οι δύο παίκτες της «σελέστε» μπούκαραν στην εξέδρα και ακολούθησαν και άλλοι συμπαίκτες τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τις μπουνιές να πέφτουν... βροχή προς πάσα κατεύθυνση.

Εν τέλει η τάξη αποκαταστάθηκε με την -καθυστερημένη- παρέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου, με τους παίκτες της Ουρουγουάης να αποχωρούν για τα αποδυτήρια.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa