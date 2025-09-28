Θρίαμβος και χρυσό μετάλλιο για τον Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
09:47, 28/09/2025
Θρίαμβος και χρυσό μετάλλιο για τον Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Παγκόσμιος Στέφανος Ντούσκος!

Ο 28χρονος κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης με μια εκπληκτική κούρσα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ.

Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής, κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75!

 

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα για τον Ντούσκο, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

 

 

