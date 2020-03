Κορωνοϊός - Παίκτης ΝΒΑ: Το πιο τρομακτικό σε αυτόν τον ιό είναι ότι δεν έχω συμπτώματα - ΒΙΝΤΕΟ

“Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τρομακτικό κομμάτι για αυτόν τον ιό, ότι μπορεί να δείχνεις καλά, να είσαι καλά και ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις να μιλήσεις και ποιοι τους περιμένουν στο σπίτι" πρόσθεσε.

Ο 23χρονος μπασκετμπολίστας είναι σε καραντίνα αλλά λέει ότι νιώθει ότι μπορεί να παίξει αύριο σε επτά αγώνες. "Μου πήραν δείγμα από τον λαιμό. Ήταν μόλις 15 δευτερόλεπτα αλλά ήταν πολύ δυσάρεστο συναίσθημα. Έβαλα τα κλάματα. Δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια μου όταν ακούμπησαν την περιοχή του λαιμού μου" περιέγραψε.

EXCLUSIVE: “I think that’s the scariest part about this virus is that you may seem fine.” @NBA star @spidadmitchell speaks out for the first time from isolation since being diagnosed with COVID-19, despite being “asymptomatic.” https://t.co/i9rZzYvW4spic.twitter.com/wZJBteQjtV