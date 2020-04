Koρωνοϊός: Πελέ, Μαραντόνα και Ζιντάν χειροκροτούν τους «αληθινούς ήρωες» - Βίντεο

ΠΗΓΗ: filathlos

Πρωταγωνιστές στο βίντεο που ανάρτησε η FIFA στον λογαριασμό της στο twitter, είναι οι Πελέ, Μαραντόνα, Μπέκαμ, Ζιντάν, αλλά και πολλοί άλλοι μεγάλοι αστέρες του αθλήματος, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19#WeWillWin#FIFA

???? https://t.co/7ubVCNHvvJpic.twitter.com/jsHyorFJDJ