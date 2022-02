Κορωνοϊός - Τζόκοβιτς: Θα θυσιάσω τρόπαια εάν απαιτείται να κάνω το εμβόλιο

«Ποτέ δεν ήμουν κατά των εμβολίων. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια για τη διαχείρηση του ιού και να έρθει επιτέλους το τέλος σε αυτή την κατάσταση. Ο εμβολιασμός είναι ίσως η μεγαλύτερη προσπάθεια. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά πάντα υποστήριζα την ελευθερία να επιλέγεις τι βάζεις στο σώμα σου. Για μένα αυτό είναι το βασικό, είναι πραγματικά η αρχή του να κατανοείς τι είναι σωστό και τι λάθος για σένα», τόνισε ο «Νόλε» όπως αναφέρει και εξήγησε τη θέση του:

«Εγώ ως επαγγελματίας αθλητής, πάντα εξέταζα προσεκτικά, αξιολογούσα ό,τι έρχεται από τα συμπληρώματα, τα τρόφιμα, το νερό, οτιδήποτε μπαίνει στο σώμα μου ως καύσιμο. Με βάση όλες τις πληροφορίες που πήρα, αποφάσισα να μην κάνω το εμβόλιο. Κατανοώ τις συνέπειες της απόφασής μου. Μία από τις συνέπειες της απόφασής μου ήταν να μην πάω στην Αυστραλία, ήμουν έτοιμος να μην πάω. Καταλαβαίνω ότι αφού δεν έχω εμβολιαστεί σήμερα, δεν μπορώ να ταξιδέψω στα περισσότερα τουρνουά. Αυτό είναι το τίμημα που είμαι διατεθειμένος να πληρώσω».

Novak Djokovic says he would rather skip future tournaments than be forced to get a Covid jab, in an exclusive BBC interview https://t.co/vLNeBvgp0M