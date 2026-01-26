Κορυφαία γαλλική «σφυρίχτρα» στο Άγιαξ-Ολυμπιακός - Real.gr

Ο κορυφαίος Γάλλος διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άγιαξ και τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος ρέφερι θα βρεθεί στο «Άστερνταμ Αρένα» το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00) στο παιχνίδι της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League που θα κρίνει αν οι Πειραιώτες θα βρεθούν στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Βοηθοί του θα είναι οι Σιρίλ Μινιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς, όλοι τους Γάλλοι.

Ο Λετεσιέ έχει «σφυρίξει» τρεις φορές τους Πειραιώτες στο παρελθόν, με απολογισμό δύο νίκες (4-0 κόντρα στη Λουκέρνη το 2018 και 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ στα playoffs της σεζόν 2022-23), αλλά και μία ήττα στο «Έμιρεϊτς» από την Άρσεναλ τη 2η αγωνιστική της League Phase με 2-0.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr