Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της La Liga ο Μπέλιγχαμ

Όλα αυτά συνέβαλαν στο ν' αναδειχθεί ως ο καλύτερος παίκτης της La Liga για την προηγούμενη σεζόν (2023/2024) από την AFE (Ένωση Ποδοσφαιριστών στην Ισπανία). Ο Άγγλος διεθνής παρέλαβε επίσης το βραβείο του, με το οποίο πόζαρε τη Δευτέρα!

