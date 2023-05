Κορυφαίος προπονητής της EuroLeague για δεύτερη σερί σεζόν ο Μπαρτζώκας

Ο Μπαρτζώκας οδήγησε τον Ολυμπιακό, παρά το χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με άλλες ομάδες, στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας με ρεκόρ 22-12, με τους ερυθρόλευκους να παίζουν στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν το κορυφαίο μπάσκετ στην Ευρώπη σε άμυνα και επίθεση.

Γι' αυτό τον λόγο επιβραβεύθηκε με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο είναι το δεύτερο που λαμβάνει εκπρόσωπος του Ολυμπιακού μετά το «Alphonso Ford Trophy» που πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ.

For the second year in a row, Bartzokas has been honored for leading @Olympiacos_BC to the Final Four by being voted the 2022-23 Alexander Gomelskiy Coach of the Year by his fellow EuroLeague head coaches. pic.twitter.com/9A5JqChuew