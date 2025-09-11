Κώστας Παπανικολάου: Η οικογενειακή στιγμή μετά την πρόκριση της Εθνικής - Real.gr

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν έκρυψε την χαρά του μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025 και ανέβηκε στις κερκίδες για να πανηγυρίσει αγκαλιά με την σύζυγο και τα δύο του παιδιά την πρόκριση στην τετράδα.

Το τρυφερό στιγμιότυπο δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, με τις κάμερες να καταγράφουν το ξέσπασμα χαράς του αρχηγού του Ολυμπιακού σε ένα σκηνικό που θύμιζε πως το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα συναίσθημα.

