Κωστούλας για το εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο «ψαλίδι»: Το κάνω συχνά στις προπονήσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι του Μπάμπη Κωστούλα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τη Μπόρνμουθ έκλεψε την παράσταση στην Premier League και έκανε τον γύρο της Αγγλίας.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον, που πέρασε ως αλλαγή και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για το πανέμορφο τελείωμά του, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για κάτι… πρωτόγνωρο για τον ίδιο.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του, πρόκειται για μια κίνηση που δουλεύει συχνά στις προπονήσεις και την οποία έχουν δει αρκετές φορές και οι συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας ότι απλώς αυτή τη φορά βγήκε στο γήπεδο την κατάλληλη στιγμή.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι το γκολ χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, τονίζοντας πως του αρέσει να δοκιμάζει τέτοια τελειώματα όταν του παρουσιαστεί η ευκαιρία.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯pic.twitter.com/cWrilBkWuy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2026

Όσα δήλωσε:

«Για εσάς ίσως ήταν η πρώτη φορά που το βλέπετε αυτό το γκολ, αλλά ο Λιούις (Ντανκ) το έχει δει πολλές φορές στις προπονήσεις. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή έστω να προσπαθώ να σκοράρω.

Σήμερα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το πώς βιώνει το να αγωνίζεται στην Premier League:

«Είναι μια εμπειρία που από παιδί ήθελα να ζήσω. Είμαι χαρούμενος. Προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα και μου αρέσει να παίζω σε πολλές θέσεις, αλλά κυρίως μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο, παντού, και να βοηθάω την ομάδα μου».

Με πληροφορίες από filathlos.gr