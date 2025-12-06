Κουάνσα: «Σωστή η απόφαση μου να πάω στη Λεβερκούζεν» - Real.gr

Η Λεβερκούζεν απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Τζάρελ Κουάνσα αντί 42 εκατ. ευρώ από τη Λίβερπουλ. Ο 22χρονος Αγγλος διεθνής στόπερ άφησε την πρωταθλήτρια Αγγλίας, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Αρνε Σλοτ για τη βασική ενδεκάδα και μετακινήθηκε στη Γερμανία, όπου υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπάγερ.

Ο Κουάνσα μίλησε στο «Sky Sports» για την αποχώρηση του από το «Ανφιλντ»: «Η Γερμανία ήταν η καλύτερη λύση για μένα, αφού δεν έβρισκα χώρο στη Λίβερπουλ. Δεν νιώθω αδικημένος, απλά ήθελα να είμαι βασικός σε μια ομάδα. Μόνο έτσι θα μπορέσω να εξελιχθώ και να διορθώσω τις αδυναμίες μου. Σωστή λοιπόν η απόφαση μου να πάω στο Λεβερκούζεν και τώρα θέλω να είμαι στην αποστολή της εθνικής για το Μουντιάλ».