Κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κριστιάνο αρνήθηκε εντολή να πάει στους οπαδούς μετά τον διασυρμό από τη Μπρέντφορντ

Τελευταίο δείγμα αυτής της κατάστασης ήταν η στάση του Πορτογάλου μετά τη λήξη του αγώνα κόντρα στην Μπρέντφορντ, που είχε έντονο διάλογο με τον Στιβ ΜακΛάρεν και φυσικά έκανε το δικό του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σάμουελ Λάκχερστ, ο βοηθός του Έρικ Τεν Χαγκ είπε στον Κριστιάνο να πάει στους οπαδούς μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά αυτός δεν ήθελε και μάλιστα αντάλλαξαν με έντονο ύφος μερικές κουβέντες.

Προφανώς, ο 37χρονος δεν πήγε ποτέ στο μέρος των οπαδών, αντιθέτως αποχώρησε άμεσα προς τα αποδυτήρια, δίνοντας συνέχεια στο σίριαλ με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

McClaren advising Ronaldo to go over to the fans but Ronaldo not having it. Exchanges some words with him and then heads for the tunnel. #mufc