Κρίσιμο ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκού, παιχνίδια… παγίδες για ΠΑΟΚ και Άρη - Real.gr

Στο επίκεντρο της 17ης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται το αθηναϊκό ντέρμπι της «OPAP Arena», εκεί όπου ΑΕΚ και Παναθηναϊκός (18/1, 21:00 Cosmote Sport 1) διασταυρώνουν τα ξίφη τους με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για βαθμούς.

Η Ένωση, που παραμένει σε τροχιά κορυφής, θέλει να βγάλει άμεση αντίδραση μετά το στραβοπάτημα στο «Κλ. Βικελίδης» και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο μετά την ήττα από τον ΟΦΗ με 1-0 και να εκμεταλλευτεί την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού και να… πατήσει κορυφή. Ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει επιστροφή στις υψηλές εντάσεις που χαρακτήρισαν την ομάδα πριν τη διακοπή, έχοντας σχεδόν πλήρες ρόστερ στη διάθεσή του.

Δύο ώρες νωρίτερα, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ (18/1, 19:00, Novasports Prime) με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Λουτσέσκου προέρχεται από σερί επιτυχιών και την εντυπωσιακή πρόκριση στο Κύπελλο επί του Ολυμπιακού, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ, παρά τις σημαντικές απουσίες. Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τον θρίαμβο επί της ΑΕΚ, έχοντας παρουσιάσει σαφή αγωνιστική άνοδο το τελευταίο διάστημα.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ανοίγει στη Λάρισα, όπου η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Άρη (18/1, 17:00, Cosmote Sport 1) σε ένα ματς με έντονη βαθμολογική πίεση και για τις δύο πλευρές. Οι Θεσσαλοί αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο μπροστά στο κοινό τους, ενώ οι «κίτρινοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό και να διατηρηθούν εντός στόχων για την ευρωπαϊκή έξοδο.

