Κρίσταλ Πάλας και Ματετά αποφασίζουν για... χειρουργείο την επόμενη εβδομάδα - Real.gr

Η Κρίσταλ Πάλας και ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά θα αποφασίσουν «την επόμενη εβδομάδα» εάν ο επιθετικός χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, δήλωσε (6/2) ο προπονητής του, Όλιβερ Γκλάσνερ, τέσσερις ημέρες μετά την...αποτυχημένη μετακίνηση του 28χρονου Γάλλου επιθετικού στη Μίλαν, ο οποίος παίζει «για δυόμισι μήνες με πρησμένο γόνατο».

Η Κρίσταλ Πάλας τον «φρόντιζε» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά το πρόβλημα ήταν αναπόφευκτο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, δήλωσε ο Όλιβερ Γκλάσνερ σε συνέντευξη Τύπου.

«Ειλικρινά, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για εμάς. Ήξερε ότι θα μπορούσε να συμβεί», πρόσθεσε ο Αυστριακός προπονητής.

Η Μίλαν φέρεται να ήταν έτοιμη να προσφέρει 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Ο Ματετά έχει ήδη συμβουλευτεί τρεις διαφορετικούς ειδικούς χωρίς να καταλήξει σε ιατρική συναίνεση. Έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με έναν τέταρτο τη Δευτέρα.

«Η πρώτη επιλογή είναι να ξεκουραστεί το γόνατό του μέχρι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό σκέφτεται, καθώς ονειρεύεται να παίξει για τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η άλλη επιλογή είναι να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση», πρόσθεσε ο Γκλάσνερ.

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή με γνώμονα το Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμα. Η χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός γηπέδου για δύο, τρεις ή ακόμα και έξι έως εννέα μήνες. Οι απόψεις διίστανται, δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά θα πάρουμε μια απόφαση την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ