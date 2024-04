Κριστιάνο Ρονάλντο: Κοντά σε ένα ακόμη πρωτόγνωρο επίτευγμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Η Αλ Νασρ είναι 12 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία, αλλά ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας έχει ήδη 26 στο πρωτάθλημα, τέσσερα περισσότερα από τον Μίτροβιτς.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, ο CR7 θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα γίνει πρώτος σκόρερ σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Ο Ρονάλντο ήταν ο πρώτος σκόρερ στην Premier League το 2007/08 (31 γκολ), στη La Liga το 2010/11 (40) και το 2013/14 (31) και επίσης στη Serie A 2020/21 (29).

??@Cristiano about to set a major World Record !

CR7 can be the first Footballer ever to win the 1st Division Top Scorer in 4? Different Countries !!!!

?????????????????????? Cristiano (+?????)

???????????? Di Stéfano

???????????? Romário

?????????????????????? Suárez

???????????? Doumbia

If you know any others, please ?? pic.twitter.com/NIfZBgG4NV