Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρωτοχρονιάτικο σούπερ δώρο στη μητέρα του

Το δεύτερο ήταν μια νέα Porsche Cayenne. Μάλιστα η οικογένεια Ρονάλντο δημοσιοποίησαν ένα βίντεο από τη στιγμή που της έδειξαν το νέο της αυτοκίνητο.

Η Αβέιρο μεταφέρθηκε στην Porsche από τον εγγονό της Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ και δυσκολεύθηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αφού άνοιξε τα μάτια και είδε το δώρο που της είχαν κάνει.

Το αυτοκίνητο ήταν τυλιγμένο με μια τεράστια κόκκινη κορδέλα δεμένη σε φιόγκο και η Αβέιρο γεμάτη συγκίνηση αγκάλιασε τον εγγονό της πριν μπει στο αυτοκίνητο για πρώτη φορά.

