Ξανά με τη μορφή Ανατολή-Δύση το All Star Game του NBA

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως, για να τιμήσει την πλούσια μπασκετική ιστορία της Ιντιανάπολις, το 73o All Star Game θα επιστρέψει στην κλασική και ιστορική του μορφή, θα αποτελείται δηλαδή από τους 12 κορυφαίους της Ανατολής εναντίον των 12 κορυφαίων της Δύσης! Από το 2018 μέχρι σήμερα δεν ίσχυε αυτό, καθώς οι παίκτες που έβγαιναν πρώτοι σε ψήφους από τις δύο περιφέρειες γίνονταν αρχηγοί και μέσω ενός ντραφτ επέλεγαν τους παίκτες που ήθελαν στην ομάδα τους.

Αυτή δεν είναι, μάλιστα, η μόνη αλλαγή που αποφασίστηκε. Αναλυτικά, πλέον δεν θα υπάρχει κάποιο target score, όπως γινόταν στα τελευταία All Star Game, αλλά ο αγώνας θα γίνεται κανονικά, με τέσσερα 12λεπτα. Παρόλα αυτά, θα συνεχίσει να μετράει ξεχωριστά το σκορ κάθε δεκαλέπτου, κάτι που γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Όσον αφορά την ψηφοφορία, αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, με 12 παίκτες από κάθε περιφέρεια να κερδίζουν μία θέση στο event. Οι αρχηγοί των ομάδων, αν και δεν θα έχουν πλέον την αρμοδιότητα να διαλέγουν τους συμπαίκτες τους, θα υπάρχουν, και θα είναι οι πιο δημοφιλείς σε ψήφους από κάθε περιφέρεια.

The NBA today announced changes to the format for the 2024 NBA All-Star Game, which will be played on Sunday, Feb. 18 at Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, home of the Indiana Pacers. pic.twitter.com/nhb3A51fC2