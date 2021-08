Ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες - Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο κήρυξε την έναρξη - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την επικεφαλής του Τόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο, η οποία καλωσόρισε όλους στη μεγάλη διοργάνωση, ο πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Άντριου Πάρσονς, τόνισε: «Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι μια πλατφόρμα αλλαγής ... αλλά πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας καθημερινά για να είμαστε χωρίς αποκλεισμούς».

Με την Ιαπωνία, η οποία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκε η παρέλαση στην τελετή έναρξης της -καθυστερημένης κατά ένα χρόνο, λόγω κορονοϊού- διοργάνωσης.

Αμέσως ξεκίνησε το πάρτι μουσικής και χρωμάτων, μετατρέποντας το Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο σε έναν πίνακα ζωγραφικής.

Ελπίδες και προσδοκίες για ένα έθνος που επένδυσε πολύ σε αυτό το γεγονός, αναμένοντας ότι θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στον αθλητισμό και στην κοινωνία του.

Οι διοργανωτές θέλουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες να ενισχύσουν και να αποδείξουν ότι η ιαπωνική κοινωνία είναι πιο περιεκτική, περισσότερο ανοικτή.

Όλες οι εικόνες, όλα τα μηνύματα και τα χαμόγελα των αθλητών σε αυτή την τελετή έναρξης είναι απίστευτα αισιόδοξα. Σε μία εποχή που παρατηρείται επιδείνωση της κρίσης Covid-19.

Μάλιστα ένας αθλητής, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, βρέθηκε θετικός στην Covid-19 στο Παραολυμπιακό χωριό, όπως επιβεβαιώθηκε από τους διοργανωτές, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Μάσα Τακάγια, εκπρόσωπος Τύπου της οργανωτικής επιτροπής για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2020, επιβεβαίωσε ότι ο αθλητής θα μπει σε 14 ημέρες καραντίνας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αθλητές από τη Νέα Ζηλανδία δεν συμμετείχαν στην τελετή έναρξης λόγω ανησυχιών για τον κορονοϊό.

Σήμερα, ημέρα έναρξης των Αγώνων, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι εννέα άλλα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν επίσης μεταξύ ατόμων που εργάζονταν στους Αγώνες έξω από το Ολυμπιακό χωριό.

Το Τόκιο, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατέγραψε σήμερα συνολικά 4.220 νέα κρούσματα και εννέα θανάτους από Covid-19.

LET THE GAMES BEGIN! #TokyoParalympics x #OpeningCeremony pic.twitter.com/ufD70sWsOD

The cauldron is lit ??

Το Τόκιο είναι η πρώτη πόλη που φιλοξενεί δύο φορές Παραολυμπιακοί Αγώνες, 57 χρόνια μετά από την πρώτη διοργάνωση το 1964. Φέτος (24/8-5/9) 4.400 αθλητές εκπροσωπούν 162 εθνικές παραολυμπιακές επιτροπές. Θα αγωνιστούν σε 539 αγωνίσματα σε 22 αθλήματα.

Όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι και οι Παραολυμπιακοί θα γίνουν γενικά χωρίς θεατές.

The colors of the #TokyoParalympics ??@Tokyo2020 x #OpeningCeremonypic.twitter.com/DBxarYRnae