Ξέσπασε σε δάκρυα ο Βινίσιους μιλώντας για τον ρατσισμό - ΒΙΝΤΕΟ

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να φύγω από την Ισπανία, γιατί αυτό θα έδινε στους ρατσιστές αυτό που θέλουν. Δεν πρόκειται να φύγω από την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Οι ρατσιστές είναι μειοψηφία, θα παραμείνω σταθερός και δυνατός, γιατί ο πρόεδρος και ο σύλλογος με υποστηρίζουν», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Βινίσιους, που δέχτηκε το χειροκρότημα από τους δημοσιογράφους.

??‍?????? Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.

“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN