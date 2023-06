Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Κωνσταντινούπολη: Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να φτάσουν στο γήπεδο για τον τελικό του Champions League

Πηγή: filathlos.gr

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον περσινό τελικό στο Παρίσι, κάτι που είχε καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα.

Manchester City fans, the wait isn’t over just yet - just look at this queue!

Can you spot anyone you know in there?#ManCity#MCFC#UCLFinal#bbcfootballpic.twitter.com/hbDIF64e2C