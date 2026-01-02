Quantcast
Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ - Real.gr
real player

Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ

00:29, 02/01/2026
Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με... κύμα ισοπαλιών ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς και οι τέσσερις αναμετρήσεις της Πρωτοχρονιάς δεν ανέδειξαν νικητή, προς μεγάλο όφελος της Άρσεναλ, που είδε την απόσταση που τη χωρίζει από τις ομάδες που την ακολουθούν να αυξάνεται.

Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» στο «Στάδιο του Φωτός» απέναντι στη μαχητική Σάντερλαντ μένοντας στο 0-0, ενώ με «λευκή» ισοπαλία ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπρέντφορντ και την Τότεναμ.

Νωρίτερα, στο 0-0 είχε μείνει και η κάτοχος του τίτλου Λίβερπουλ απέναντι στην Λιντς, με τους «Κόκκινους» να είναι τέταρτοι στη βαθμολογία μετά από 19 αγώνες, 12 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν πανηγύρισε για λίγο αυτό που θεώρησε ως το νικητήριο γκολ για τη Λιντς περίπου 10 λεπτά πριν τη λήξη, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ και είδε το σερί των γκολ του σε έξι συνεχόμενους αγώνες να διακόπτεται

Η Λίβερπουλ δεν είχε καμία ένταση και σπατάλησε μερικές καλές ευκαιρίες, με καλύτερη την κεφαλιά του Ούγκο Εκιτίκε που πέρασε άουτ. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Άλισον Μπέκερ, παραλίγο να χαρίσει ένα γκολ στον Ίθαν Αμπαντού με ένα κάκιστο διώξιμο, αλλά εξιλεώθηκε αποκρούοντας στη συνέχεια το σουτ του Ουαλού.

Ισόπαλο αλλά με σκορ (1-1) ολοκληρώθηκε και το δεύτερο παιχνίδι που ξεκίνησε την ίδια ώρα στο «Σέλχαρστ Παρκ», ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και την Φούλαμ. Οι «Αετοί» προηγήθηκαν στο 39΄ με τον Ματετά, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με βαθμό χάρι στο γκολ του Κέρνεϊ δέκα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των ενενήντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

20:41 02/01
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

19:10 02/01
Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:04 02/01
Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

13:51 02/01
2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

14:15 02/01
Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

19:00 01/01
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

15:15 02/01
Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

08:30 02/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved