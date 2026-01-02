Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ - Real.gr

Με... κύμα ισοπαλιών ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς και οι τέσσερις αναμετρήσεις της Πρωτοχρονιάς δεν ανέδειξαν νικητή, προς μεγάλο όφελος της Άρσεναλ, που είδε την απόσταση που τη χωρίζει από τις ομάδες που την ακολουθούν να αυξάνεται.

Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» στο «Στάδιο του Φωτός» απέναντι στη μαχητική Σάντερλαντ μένοντας στο 0-0, ενώ με «λευκή» ισοπαλία ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπρέντφορντ και την Τότεναμ.

Νωρίτερα, στο 0-0 είχε μείνει και η κάτοχος του τίτλου Λίβερπουλ απέναντι στην Λιντς, με τους «Κόκκινους» να είναι τέταρτοι στη βαθμολογία μετά από 19 αγώνες, 12 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν πανηγύρισε για λίγο αυτό που θεώρησε ως το νικητήριο γκολ για τη Λιντς περίπου 10 λεπτά πριν τη λήξη, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ και είδε το σερί των γκολ του σε έξι συνεχόμενους αγώνες να διακόπτεται

Η Λίβερπουλ δεν είχε καμία ένταση και σπατάλησε μερικές καλές ευκαιρίες, με καλύτερη την κεφαλιά του Ούγκο Εκιτίκε που πέρασε άουτ. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Άλισον Μπέκερ, παραλίγο να χαρίσει ένα γκολ στον Ίθαν Αμπαντού με ένα κάκιστο διώξιμο, αλλά εξιλεώθηκε αποκρούοντας στη συνέχεια το σουτ του Ουαλού.

Ισόπαλο αλλά με σκορ (1-1) ολοκληρώθηκε και το δεύτερο παιχνίδι που ξεκίνησε την ίδια ώρα στο «Σέλχαρστ Παρκ», ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και την Φούλαμ. Οι «Αετοί» προηγήθηκαν στο 39΄ με τον Ματετά, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με βαθμό χάρι στο γκολ του Κέρνεϊ δέκα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των ενενήντα.