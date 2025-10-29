Κύπελλ: Ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» την ΑΕΛ 4-1 με υπογραφή Κωνσταντέλια - Real.gr

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε εντυπωσιακό πρόσωπο και συνέτριψε την ΑΕΛ με 4-1 στην Τούμπα, κατακτώντας το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Θεσσαλονικείς ήταν καταιγιστικοί στα πρώτα 17 λεπτά, όταν και πέτυχαν τρία γκολ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους φόρμα.

Μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό (1-4) στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ δείχνει πλέον να έχει βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση, με τον Κωνσταντέλια να ξεχωρίζει απέναντι στην ΑΕΛ — σκόραρε, μοίρασε ασίστ και κέρδισε πέναλτι. Τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχαν οι Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Μύθου, ενώ για τους Θεσσαλούς μείωσε ο Τούπτα στο 75’ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η ΑΕΛ έμεινε με μόλις έναν βαθμό ύστερα από τρεις αγωνιστικές στη φάση των ομίλων.

Το ματς

Με φόρα μπήκε στην αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα. Μόλις στο 2ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία ο «δικέφαλος του Βορρά», με τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει στο τελείωμα του Ντεσπόντοφ και αμέσως μετά έκανε το 1-0. Στο 3’ ο Ιβανούσετς έκανε ωραίο ελιγμό έξω από την περιοχή και πλασεδάρα στο αριστερό παράθυρο του Αναγνωστόπουλου που μάταια εκτινάχθηκε.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε με το πόδι στο… γκάζι. Για την ακρίβεια είχε ένα δαιμονιώδες τέταρτο. Στο 10’ απείλησε με τον Ντεσπόντοφ που έκανε διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω. Δύο λεπτά μετά ο Βούλγαρος τροφοδότησε τον Κένι που γύρισε ακαριαία για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε από την καρδιά της αντίπαλης άμυνας.

Ξανά δύο λεπτά μετά είχε κάτι καλό ο ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έκανε πιρουέτα και τροφοδότησε τον Κένι που νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο. Ωστόσο, μετά από onfield review διαπιστώθηκε ότι ο Κοβάτσεβιτς τράβηξε τη φανέλα του διεθνούς Έλληνα άσου, με τον Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε χαμηλά στη δεξιά γωνία του Έλληνα γκολκίπερ που έπεσε σε σωστή πλευρά δίχως να αποτρέψει το 3-0 στο 17’.

Μετά το εικοσάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πάτησε λίγο φρένο. Πολύ λογικό, καθώς δεν ήταν εύκολο να συνεχίσει σε αυτό το τέμπο. Στο 26’ μετά από κόρνερ, ο Μπάμπα έκανε εν στάση την κεφαλιά, με τον γκολκίπερ των «βυσσινί» να μπλοκάρει άνετα.

Το καρέ για τον ΠΑΟΚ συμπληρώθηκε στο 31’. Ο Κένι μοίρασε δεξιά για τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος γύρισε για τον Μύθου που με ωραίο πλασέ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο.

Για να βρει την πρώτη της προσπάθεια για κάτι η ΑΕΛ έπρεπε το ματς να φτάσει στο 35ο λεπτό, με τον Σαγάλ να κάνει σουτ με το αριστερό που μπλόκαρε σχετικά εύκολα η Τσιφτσής.

Μέχρι την ανάπαυλα ήταν πιο ήρεμο διάστημα του αγώνα. Το σουτ του Μιχαηλίδη στο 38’ μετά από διώξιμο σε κόρνερ ήταν πολύ άστοχο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε φάουλ και ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο γεμάτο. Είχε κάποιες μεγάλες φάσεις, αλλά συνολικά λιγότερες αισθητά σε σχέση με το πρώτο, κινήθηκε σε πολύ πιο χαμηλό τέμπο. Ειδικά μετά τις αλλαγές των δύο προπονητών.

Στο 52’ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να εκτελεί από κοντά μετά το γύρισμα του Ντεσπόντοφ και τον Αναγνωστόπουλο να κάνει σωτήρια επέμβαση.

Πέντε λεπτά μετά είχε νέα μεγάλη ευκαιρία ο «δικέφαλος του Βορρά», με τον Μπάμπα να στέλνει την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου με προβολή έπειτα από στατική φάση.

Έπειτα από το πρώτο τέταρτο το ματς άρχισε να χαλάει, καθώς έγιναν μαζεμένες αλλαγές, με τους προπονητές να στέφουν την προσοχή τους στα… προσεχώς. Η ΑΕΛ πέτυχε το γκολ της τιμής στο 75’ με απευθείας εκτέλεση από τον Τούπτα.

Το υπόλοιπο τέταρτο ήταν εντελώς διαδικαστικό, με τις μόνες αξιόλογες φάσεις να είναι μία άστοχη κεφαλιά της ΑΕΛ στις καθυστερήσεις και το πλασέ του Μπιάνκο για τον ΠΑΟΚ με τον Αναγνωστόπουλο να είναι σε ετοιμότητα.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (71′ Τέιλορ), Μεϊτέ (60′ Θυμιάνης), Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ (60′ Μπέρδος), Κωνσταντέλιας (60′ Τάισον), Ιβανούσετς, Μύθου (71′ Τσάλοφ)

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ (75′ Γιούσης), Γκαράτε (55′ Τσάκλα), Δημηνίκος (55′ Βαρσάμης), Αντράντα (75′ Σουρλής), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (66′ Φεριγκρά), Αποστολάκης.

πηγή: filathlos.gr