Κύπελλο Αγγλίας: Άνετη πρόκριση για Αρσεναλ - Real.gr

Η Αρσεναλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, που πέτυχε χατ τρικ, νίκησε με 5-1 μέσα στην έδρα της Πόρτσμουθ και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον 4ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας.

Νωρίτερα, η Λιντς νίκησε με ανατροπή στην έδρα της Ντέρμπι Κάουντι με 3-1 και προκρίθηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Τα «κριάρια» προηγήθηκαν στο 36ο λεπτό με τον Μπέρετον Ντίαζ, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και «γύρισαν» μέσα σε πέντε λεπτά το σκορ με τα γκολ των Γκνόντο (55′) και Τανάκα (59′), ενώ στις καθυστερήσεις ο Τζάστιν διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ