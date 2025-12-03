Κύπελλο: «Αυλαία» με νίκη γοήτρου για την Athens Kallithea (2-1 την Καβάλα) - Real.gr

Με νίκη ολοκλήρωσε η Athens Kallithea τις υποχρεώσεις της στο κύπελλο Ελλάδας. Για την 4η αγωνιστική της League Phase, η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της, μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμούς αγώνες. Ο Σωτηράκος στο 21΄ και ο Σαρδέλης στο 51΄ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, ενώ ενδιάμεσα (47΄) ο Σταμούλης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους «αργοναύτες», που έμειναν στον ένα βαθμό και έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Καλιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Παυλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Σαρδέλης, Γκολφίνος, Καντίγιο.

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλάρας, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.