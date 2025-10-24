Quantcast
Κύπελλο μπάσκετ: Αυτή είναι η κλήρωση του Final 8 – Πού συναντιούνται οι «αιώνιοι» - Real.gr
real player

Κύπελλο μπάσκετ: Αυτή είναι η κλήρωση του Final 8 – Πού συναντιούνται οι «αιώνιοι»

13:46, 24/10/2025
Κύπελλο μπάσκετ: Αυτή είναι η κλήρωση του Final 8 – Πού συναντιούνται οι «αιώνιοι»

Η κλήρωση για το Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία της ΕΟΚ.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, περιορισμός στις διασταυρώσεις δεν υπήρχαν, ωστόσο εφόσον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης στο τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, τότε μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι και πάλι μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο νικητής του UNICEF Trophy (AΓΕΧ, Νίκη Βόλου, Δόξα Λευκάδας, Ελευθερούπολη), εφόσον επικρατήσει του 12ου της κατάταξης της GBL στο τέλος του πρώτου γύρου, θα υποδεχθεί στην έδρα του τον 5ο της βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου γύρου.

Στην κλήρωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Ντίνο, η ΚΑΕ ΑΕΚ από τον Σάββα Ανεστιάδη, η ΚΑΕ Άρης από τον Αγαπητό Διακογιάννη και η ΚΑΕ Μαρούσι από τους Θανάση Σουφλιά και Φάνη Κουμπούρα.

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος
1ος-4ος

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
2ος-3ος
6ος/11ος-7ος/10ος

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)
Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)
Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)
Νικητής Α-Νικητής Β

Το σύστημα διεξαγωγής
Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στη GBL μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες νοκ άουτ, τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στη 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

12:41 24/10
Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

12:20 24/10
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

13:00 24/10
Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

12:09 24/10
Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

09:48 24/10
Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

13:31 24/10
Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

10:57 24/10
Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

11:36 24/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved