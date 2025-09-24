Κύπελλο Ελλάδας: Δοκιμασία για Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Real.gr

Ημέρα Κυπέλλου Ελλάδας είναι η σημερινή, με έξι παιχνίδια να διεξάγονται για τη 2η αγωνιστική της League Phase. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 15:00, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Ατρόμητο και την Καλλιθέα να φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Ελ Πάσο».

Στις 16:30 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει το Αιγάλεω στο γήπεδο της Ερμούπολης, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα γιορτής, καθώς θα είναι το πρώτο ματς Κυπέλλου στη Σύρο. Στις 17:00 ο Αστέρας Τρίπολης κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη.

Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, ενώ η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.

Τόσο η νίκη όσο και τα γκολ μετράνε στη League Phase και γι’ αυτό αναμένεται πλούσιο θέαμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

15:00 Βόλος – Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)

15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

16:30 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)

19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)

19:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία:

Άρης 6 -2αγ.

Λεβαδειακός 3 -1αγ.

ΟΦΗ 3 -1αγ.

Ατρόμητος 3 -1αγ.

Βόλος 3 -1αγ.

ΑΕΚ 3 -1αγ.

Παναθηναϊκός 3 -1αγ.

Κηφισιά 2 -2αγ.

ΑΕΛ 1 -1αγ.

Αστέρας Τρίπολης 1 -1αγ.

Μαρκό 1 -2αγ.

Καβάλα 1 -2αγ.

Ολυμπιακός 0 -0αγ.

Ηρακλής 0 -0αγ.

Παναιτωλικός 0 -1αγ.

Καλλιθέα 0 -1αγ.

Αιγάλεω 0 -1αγ.

Ελλάς Σύρου 0 -1αγ.

Ηλιούπολη 0 -1αγ.

ΠΑΟΚ 0 -1αγ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr