Κύπελλο Ελλάδας: Δοκιμασία για Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Real.gr

Στις 16:30 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει το Αιγάλεω στο γήπεδο της Ερμούπολης, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα γιορτής, καθώς θα είναι το πρώτο ματς Κυπέλλου στη Σύρο. Στις 17:00 ο Αστέρας Τρίπολης κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη.
Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, ενώ η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.
Τόσο η νίκη όσο και τα γκολ μετράνε στη League Phase και γι’ αυτό αναμένεται πλούσιο θέαμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
Καβάλα – Κηφισιά 1-1
Άρης – Μαρκό 1-0
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
15:00 Βόλος – Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
15:00 Καλλιθέα – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
16:30 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
19:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
15:00 Ηρακλής – Ηλιούπολη
Η βαθμολογία:
Άρης 6 -2αγ.
Λεβαδειακός 3 -1αγ.
ΟΦΗ 3 -1αγ.
Ατρόμητος 3 -1αγ.
Βόλος 3 -1αγ.
ΑΕΚ 3 -1αγ.
Παναθηναϊκός 3 -1αγ.
Κηφισιά 2 -2αγ.
ΑΕΛ 1 -1αγ.
Αστέρας Τρίπολης 1 -1αγ.
Μαρκό 1 -2αγ.
Καβάλα 1 -2αγ.
Ολυμπιακός 0 -0αγ.
Ηρακλής 0 -0αγ.
Παναιτωλικός 0 -1αγ.
Καλλιθέα 0 -1αγ.
Αιγάλεω 0 -1αγ.
Ελλάς Σύρου 0 -1αγ.
Ηλιούπολη 0 -1αγ.
ΠΑΟΚ 0 -1αγ.
