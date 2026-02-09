Κύπελλο Ελλάδας: Με Έλληνα διαιτητή και ξένο VARίστα το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός - Real.gr

Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη (9/2).

Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο ρέφερι στη «μάχη» του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30). Βοηθοί θα είναι οι Μεϊντάνας και Παπαδάκης και 4ος ο Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Ολλανδός Κλέι Ρουπέτι με AVAR τον συμπατριώτη του, Γερόεν Μάνσχοτ.

Στη Λιβαδειά (17:00) και στο Λεβαδειακός-ΟΦΗ ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Δημητριάδη και 4ο τον Πολυχρόνη. Στο VAR θα είναι ο Παπαδόπουλος με AVAR τον Κουμπαράκη.