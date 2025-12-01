Κύπελλο Ελλάδας: Με Παπαπέτρου και VAR από την Κροατία το Άρης-ΠΑΟΚ - Real.gr

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα δέκα παιχνίδια του τριημέρου στο Κύπελλο Ελλάδας, με την ΚΕΔ να βάζει -όπως αναμενόταν- Έλληνα στο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά με ξένο στο VAR. Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα σφυρίξει ο διεθνής Τάσος Παπαπέτρου, με τον γνώριμο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ στο VAR.

Από εκεί και πέρα, το Παναθηναϊκός-Κηφισιά θα διευθύνει ο Φωτιάς, το ΑΕΚ-ΟΦΗ ο Ευαγγέλου και το Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός ο Κατοίκος.

Στον αγώνα των ερυθρολεύκων μάλιστα δεν θα υπάρχει VAR, σε αντίθεση με τα παιχνίδια σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο, που μαζί με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι τα μοναδικά τα οποία θα έχουν Video Assistant Referee.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου:

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Νταούλας)

Μαρκό-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Διαμαντής, Στάικος, 4ος Μπακογιάννης)

Καλλιθέα-Καβάλα: Γιουματζίδης (Μπουξμπάουμ, Ψύλλος, 4ος Ανδρικόπουλος)

ΑΕΛ-Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Φωτόπουλος, Μωϋσιάδης, 4ος Φίτσας)

Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη: Παπαδόπουλος (Κωνσταντίνου, Μηνούδης, 4ος Μπεκιάρης)

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Οικονόμου, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Πολυχρόνης)

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4η Ελένη Αντωνίου, VAR: Κουμπαράκης, Κουκούλας)

Άρης-ΠΑΟΚ: Παπαπέτρου (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Μπέμπεκ, Πουλικίδης)

Βόλος-Αιγάλεω: Ματσούκας (Δημητριάδης, Νταβέλας, 4ος Τικόζογλου)

Ηρακλής-Παναιτωλικός: Μόσχου (Σπυρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Τσιάρας)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr